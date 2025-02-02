Інтерфакс-Україна
Події
07:48 02.02.2025

Зеленський: Ініціатива Макрона направити європейські сили в Україну набуває форми, але є багато питань

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Зеленський: Ініціатива Макрона направити європейські сили в Україну набуває форми, але є багато питань
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона направити європейські сили в Україну для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління, кількості військ та їхніх позицій, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.

За його словами, це питання порушувалося Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки", - сказав Зеленський, наголосивши, що "цього недостатньо".

Глава держави додав: "Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто командує? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?"

Відповідаючи на запитання, чи ставив він ці питання безпосередньо Макрону, Зеленський відповів: "Ми все ще перебуваємо в процесі цього діалогу".

 

Теги: #миротворці #макрон #зеленський

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