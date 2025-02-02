2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1075 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1075 RUSSIAN AGRESSION

2 лютого відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака, День відмови від непотрібних стосунків, День поінформованості про ревматоїдний артрит, День самооновлення.

Православна церква - Стрітення Господнє.

Католицька церква - Всесвітній день богопосвяченого життя.

Всесвітній день водно-болотних угідь

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 317.

Започаткували цю подію разом із підписанням Конвенції щодо водно-болотних угідь у 1971 році в місті Рамсар (Іран).

Початковою метою такої Конвенції було збереження території перебування водоплавних птахів, з часом мету події розширили: наразі Всесвітній день водно-болотних угідь націлений на збереження та збалансоване використання цих екосистем, що вкрай важливо для природи.

Всесвітній день богопосвяченого життя

Всесвітній день богопосвяченого життя, встановлений Папою Іваном Павлом ІІ у 1997 році, є щорічним святом Католицької Церкви, яке вшановує відданість тих, хто обрав богопосвячене життя. Цей день є не лише даниною пам'яті богопосвяченим особам, але й нагодою для всієї християнської спільноти замислитися над значенням такого життя.

День відмови від непотрібних стосунків

День відмови від непотрібних стосунків відзначається у першу неділю лютого. Назва перекладається як День "Кинь свого цінного придурка" й, буквально, означає день відновлення самоповаги. Це день, присвячений тому, щоб допомогти людям звільнитися від токсичних стосунків.

День самооновлення

День, присвячений особистісному зростанню, турботі про себе, вдосконаленню своїх навичок та загальному добробуту.

Це день, коли варто вийти із зони комфорту, спробувати щось нове та долучитися до діяльності, яка сприяє зростанню та зрілості.

День бабака

Ця традиція походить зі Сполучених Штатів Америки та Канади і є одним з найдивніших звичаїв у світі. Люди збираються разом, щоб спостерігати за бабаком, який виходить зі своєї домівки. Всім цікаво знати – чи побачить великий пухнастий гризун свою тінь, бо на основі цього факту начебто можна спрогнозувати настання весни.

Цього дня народилися:

260 років від дня народження Тимофія Федоровича Осиповського (1765-1832), українського математика, філософа, ректора Харківського університету (1813-1820; нині – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна);

180 років від дня народження Івана Павловича Пулюя (1845-1918), українського фізика, електротехніка, винахідника, організатора науки, публіциста, перекладача, педагога, громадського діяча, одного з першовідкривачів радіоактивного випромінювання;

150 років від дня народження Фріца Крейслера (Крайслера) (1875-1962), австрійського скрипаля, композитора;

135 років від дня народження архієпископа Костянтина (у миру - Костянтин Сергійович Малюшкевич) (1890-1937), українського церковного діяча, архієрея УАПЦ (1919-1937), єпископа Уманського та Катеринославського, архієпископа Київського, вікарія Митрополита Василя (Липківського);

130 років від дня народження Євмена Петровича Повстяного (1895-1970), українського художника, майстра декоративної вибійки;

125 років від дня народження Мануїла Йосиповича Шехтмана (1900-1941), українського живописця, графіка, театрального художника, педагога; належав до творчої групи "бойчукістів";

70 років від дня народження Любові Олександрівни Кияновської (1955), української музикознавиці, музичної критикині, педагогині.

Ще цього дня:

1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи;

1913 — У Нью-Йорку відкритий Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу;

1935 — Вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1970 — У Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва;

1986 — В Індії відбулася зустріч Папи Римського Івана Павла II з Далай-ламою;

1999 — На передньому фасаді універмагу "Україна" в Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Орґанікс" (126,5×17 м);

2009 — У Зімбабве відбулася деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1.

Церковне свято:

Сьогодні велике свято - Стрітення Господнє. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії від Луки, - про те, як святі Йосип і Діва Марія, згідно з давнім звичаєм, принесли маленького Ісуса до храму, щоб присвятити сина Богові.

Іменини: Василь.