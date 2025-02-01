До одинадцяти збільшилася кількість загиблих у Полтаві - ДСНС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/46419

Улікарні помер один із поранених внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці у Полтаві, таким чином кількість загиблих зросла до одинадцяти, уточнили інформацію про чисельність жертв та постраждалих у ДСНС України.

"До 11 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві ( одна людина померла у лікарні). 16 постраждали, з них - 4 дитини. Врятовано 22 людини", - написано у телеграм-каналі ДСНС станом на 23:18 суботи, 1 лютого.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, внаслідок удару в Полтаві зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Повідомлялося про загибель десяти, включаючи дитину, 17 отримали травми, з них троє дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто.