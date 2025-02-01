Інтерфакс-Україна
Події
19:26 01.02.2025

Дитсадок і шість будинків у Полтаві залишилися без тепла після ракетного удару

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Дитсадок і шість будинків у Полтаві залишилися без тепла після ракетного удару
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Ракетний удар по Полтаві залишив без теплопостачання шість житлових будинків в місті та дитячий садок, повідомляється в телеграм-каналі Полтавської обласної військової адміністрації в суботу.

"Причиною став порив на мережі у зруйнованому під’їзді багатоповерхівки. На місці працюють комунальні служби", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок удару в Полтаві зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Повідомлялося про загибель восьми людей, включаючи дитину, 17 отримали травми, з них троє дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

 

Теги: #полтава #удар

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