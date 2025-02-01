Інтерфакс-Україна
Події
18:53 01.02.2025

В Полтаві вже 8 загиблих внаслідок ракетної атаки, серед них дитина – ДСНС

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В Полтаві вже 8 загиблих внаслідок ракетної атаки, серед них дитина – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/37730

Кількість загиблих у Полтаві внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в суботу збільшилася до восьми людей, включаючи дитину, 17 отримали травми, з них троє дітей.

"17 осіб постраждало. З них 4 дітей - віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. Врятовано – 22. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 дітей", - повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок удару зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Теги: #полтава #ракетний_удар

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