Інтерфакс-Україна
Події
18:37 01.02.2025

Мирний мешканець Покровська загинув під російським обстрілом – обладміністрація

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Мирний мешканець Покровська загинув під російським обстрілом – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок обстрілів міста Покровськ Донецької області російськими окупантами в суботу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню", - написав Філашкін в Телеграм.

Теги: #покровськ #обстріли

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