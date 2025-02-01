18:37 01.02.2025
Мирний мешканець Покровська загинув під російським обстрілом – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/
Одна людина загинула і одна поранена внаслідок обстрілів міста Покровськ Донецької області російськими окупантами в суботу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню", - написав Філашкін в Телеграм.