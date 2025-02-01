Інтерфакс-Україна
Події
17:13 01.02.2025

Міноборони повідомляє про розмінування 8,7 тис га деокупованих територій у січні

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Міноборони повідомляє про розмінування 8,7 тис га деокупованих територій у січні

Підрозділи з розмінування Міністерства оборони України впродовж січня 2025 року очистили від вибухонебезпечних предметів 8 тис 755 га деокупованих територій, зокрема, понад 11 км автодоріг, повідомляється на сайті оборонного відомства.

"Результати робіт включають: розмінування 8 682.14 га земель сільськогосподарського призначення; очищення 11.38 км автомобільних доріг. У січні сапери виявили та знищили 6 тис 011 вибухонебезпечних об’єктів. Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 тис 888 одиниць", - йдеться в повідомленні.

За даними оборонного відомства, станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності сягнула 80. За попередній місяць їхня кількість збільшилася на 9 операторів. Відповідно до закону України "Про протимінну діяльність в Україні", до гуманітарного розмінування залучаються виключно оператори протимінної діяльності, підкреслили в Міноборони.

Теги: #розмінування #міноборони

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