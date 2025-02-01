Інтерфакс-Україна
Події
16:54 01.02.2025

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим від ракетного удару РФ у Полтаві

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УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим від ракетного удару РФ у Полтаві
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/46419

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув в Полтаві пункт допомоги постраждалим від російського ракетного удару по житловому будинку в суботу.

"Полтава. Зранку команда Українського Червоного Хреста працює на місці ракетного удару по житловому будинку… На місці розгорнуто пункт допомоги Українського Червоного Хреста, в якому волонтери надають першу психологічну допомогу постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

В пункті допомоги люди за необхідності можуть отримати першу домедичну допомогу, зігрітися і випити гарячого чаю.

Крім цього команда Полтавського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста видає мешканцям постраждалих будинків OSB-плити та плівку для тимчасового перекриття вибитих внаслідок обстрілу вікон, щоб захистити пошкоджені домівки від холоду та вологи.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару РФ по місту в суботу вранці семеро загиблих, 14 травмованих, з них троє дітей, зруйновано під’їзд житлового будинку з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Теги: #полтава #тчху #учх

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