УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим від ракетного удару РФ у Полтаві

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/46419

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув в Полтаві пункт допомоги постраждалим від російського ракетного удару по житловому будинку в суботу.

"Полтава. Зранку команда Українського Червоного Хреста працює на місці ракетного удару по житловому будинку… На місці розгорнуто пункт допомоги Українського Червоного Хреста, в якому волонтери надають першу психологічну допомогу постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

В пункті допомоги люди за необхідності можуть отримати першу домедичну допомогу, зігрітися і випити гарячого чаю.

Крім цього команда Полтавського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста видає мешканцям постраждалих будинків OSB-плити та плівку для тимчасового перекриття вибитих внаслідок обстрілу вікон, щоб захистити пошкоджені домівки від холоду та вологи.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару РФ по місту в суботу вранці семеро загиблих, 14 травмованих, з них троє дітей, зруйновано під’їзд житлового будинку з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.