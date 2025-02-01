Інтерфакс-Україна
Події
16:45 01.02.2025

РФ завдала вже 7 авіаударів по Курській області у суботу – Генштаб

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РФ завдала вже 7 авіаударів по Курській області у суботу – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали сім авіаційних ударів по території Курської області із застосуванням дев’яти керованих бомб в суботу з початку доби станом на 16:00, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Курщині українські захисники відбили три атаки загарбників, одне боєзіткнення триває дотепер", - йдеться в зведенні.

Усього від початку доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. "Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на покровському, куп’янському, лиманському напрямках та на Курщині", - повідомили у Генштабі.

Крім Курської області, ворожа авіація завдала удару некерованими ракетами по Зеленому Гаю на лиманському напрямку в Донецькій області.

Теги: #курська_область #генштаб

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