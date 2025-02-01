Інтерфакс-Україна
Події
15:17 01.02.2025

В Полтаві вже 7 загиблих, 14 травмованих, з них 3 дітей – обладміністрація

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В Полтаві вже 7 загиблих, 14 травмованих, з них 3 дітей – обладміністрація
Фото: https://t.me/dsns_telegram/37722

Кількість загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку збільшилася до семи людей, 14 отримали травми, з них троє дітей.

Як повідомляється в телеграм-каналі Полтавської обласної державної адміністрації в суботу, врятовані 22 людини.

На місці події працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки. Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям.

Як повідомлялося, у Полтавській області з 2 по 4 лютого оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки у суботу.

Теги: #полтава #поранені #загиблі #ракетний_удар

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