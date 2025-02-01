В Одесі в морозилці знайшли тіло однорічної дитини, поліція розслідує злочин

У морозильній камері в одній з квартир Одеси виявили тіло хлопчика віком одного року та трьох місяців, за цим фактом у поліції розпочали розслідування, повідомили в Національній поліції України у фейсбук у суботу.

Правоохоронці з'ясували, що померлий хлопчик проживав разом зі старшою на рік сестрою, їхньою 18-річною матір'ю та її 44-річним співмешканцем. За даними поліції, раніше чоловіка неодноразово притягали до кримінальної відповідальності.

Дворічну дівчинку вилучили з родини та тимчасово помістити в один із медзакладів міста.