Інтерфакс-Україна
Події
14:48 01.02.2025

Сирський повідомив про впровадження нової програми підготовки інструкторів і успішні результати проходження БЗВП на базі бойових підрозділів

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Сирський повідомив про впровадження нової програми підготовки інструкторів і успішні результати проходження БЗВП на базі бойових підрозділів
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

(оновлена новина)

Для інструкторів у навчальних центрах, які проводять військову підготовку для новобранців, впроваджується нова і довша програма підготовки, а також є гарні результати проходження новачками БЗВП на базі бойових підрозділів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України.

За результатами щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки у Збройних силах України, як зазначив головком, проведено аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки - тривалістю 1,5 місяці (замість 30 днів, як було раніше).

“На цьому етапі маємо відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах. Водночас залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки”, - написав він у Facebook.

Сирський наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи.

“Крім того, впроваджуємо нову програму підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів”, -заявив він.

За словами Сирського, є хороший фідбек про хід і результати проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на базі бойових підрозділів.

“Заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах”, - розповів головнокомандувач.

Він зазначив, що проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу.

“Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки. Тобто йдеться про ще один приклад успішного досвіду, який доцільно втілювати на постійній основі. Будемо це масштабувати”, - наголосив Сирський.

Водночас, він вислухав пропозиції та проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

“Пропозиції враховані у 5-му виданні програми БЗВП, розробленому за участі мого заступника полковника Олега Апостола. Він перебуває в тісній взаємодії із командирами на місцях, що дозволяє виявляти помилки, реалізувати варті уваги пропозиції, масштабувати кращі напрацювання бригад та навчальних центрів”, - підкреслив Сирський.

Окремо він відзначив, що серед флагманів у підготовці, традиційно, частини ДШВ. Сирський висловив подяку військовослужбовцям та підрозділам за плідну роботу на цьому напрямку і визначив завдання для подальшого посилення підготовки особового складу.

Як повідомлялося, з 1 листопада 2024 року усі навчальні центри складових ЗСУ перейшли на програму базової військової підготовки терміном навчання 1,5 місяця.

27 грудня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців, де відзначив необхідність подовження терміну підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях на фронті до двох місяців.

Теги: #зсу #сирський

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