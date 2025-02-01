Інтерфакс-Україна
Події
13:34 01.02.2025

СБУ затримала 22-річну мешканку Львова за підозрою у підготовці масштабного теракту в центрі Києва

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СБУ затримала 22-річну мешканку Львова за підозрою у підготовці масштабного теракту в центрі Києва
Фото: https://t.me/SBUkr/13985

Служба безпеки України (СБУ) затримала 22-річну мешканку Львова за підозрою у підготовці масштабного теракту в центрі Києва, біля будівлі одного із підрозділів СБУ, повідомила спецслужба у телеграм у суботу.

За даними СБУ, дівчина, яку РФ завербувала в телеграм, готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із підрозділів СБУ в центрі столиці. Зазначається, що "ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста".

Повідомляється, що на місці події у затриманої виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи, для підготовки теракту рашисти дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала «швидкі» гроші на Телеграм-каналах. За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста. Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі. За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю «на гарячому», коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #львів #сбу #затримання

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