Інтерфакс-Україна
Події
12:09 01.02.2025

Кількість постраждалих у Полтаві зросло до 13 людей, ракетний удар було здійснено ракетою Х-22

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Кількість постраждалих у Полтаві зросло до 13 людей, ракетний удар було здійснено ракетою Х-22
Фото: https://t.me/dsns_telegram/37722

(оновлено заголовок, додано текст)

Кількість постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку зросла до 13, серед них – троє дітей, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 13 людей, серед яких 3 дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по 5-поверхівці. ️3 особи загинули. 21 людину врятували надзвичайники", - говориться у повідомленні ДСНС у телеграм у суботу.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомив Офіс генерального прокурора в телеграм, за даними слідства, 1 лютого вранці збройні сили рф здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактам вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #полтава #ракетний_удар

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