Інтерфакс-Україна
Події
09:54 01.02.2025

Вже відомо про трьох загиблих та десятьох постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару

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Вже відомо про трьох загиблих та десятьох постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару
Фото: https://t.me/dsns_telegram/37707

Число загиблих у Полтаві внаслідок влучання ракети у житловий будинок зросло до трьох, постраждалих - до десяти людей, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. 10 людей постраждали, серед них 1 дитина", - говориться в повідомленні ДСНС у суботу у телеграм.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Теги: #полтава #постраждалі #загиблі #ракетний_удар

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