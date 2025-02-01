Вже відомо про трьох загиблих та десятьох постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару

Фото: https://t.me/dsns_telegram/37707

Число загиблих у Полтаві внаслідок влучання ракети у житловий будинок зросло до трьох, постраждалих - до десяти людей, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. 10 людей постраждали, серед них 1 дитина", - говориться в повідомленні ДСНС у суботу у телеграм.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.