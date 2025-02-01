Протягом доби зафіксовано 134 бойових зіткнень, з них 61 – на покровському напрямку – Генштаб

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За минулу добу зафіксовано 134 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 суботи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 54 авіаудари, зокрема, скинув 105 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 136 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2018 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

Найбільша активність ворога відбувається на покровському напрямку , тут наші захисники зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

"На курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім – із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ", - повідомляє Генштаб.

На лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.

На торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів. Наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

На сіверському напрямку ворог шість разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. Успіху не мав.

На куп'янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На придніпровському напрямку відбили чотири наступальні дії ворога.

На харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

На гуляйпільському напрямку ворог двічі, без успіху, намагався посунути наших оборонців із займаних позицій в районах населених пунктів Новопіль та Новосілка.

На оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.