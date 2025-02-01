Двоє загиблих та семеро постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару - МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/46419

Станом на 9.15 відомо про двох загиблих та сімох постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві, серед постраждалих – дитина, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Полтава. Наразі відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. Серед постраждалих — дитина", - говориться в повідомленні МВС у телеграм у суботу.

Надзвичайники врятували 21 людину. Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.