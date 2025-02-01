Інтерфакс-Україна
Події
07:39 01.02.2025

Спецпосланець Трампа по Україні: завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців"

1 хв читати
Спецпосланець Трампа по Україні: завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців"
Фото: https://x.com/generalkellogg

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з українського врегулювання Кіт Келлог заявив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, зокрема і США.

"В інтересах національної безпеки США вирішити російсько-українську війну", - сказав Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News. "Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами".

"Домогтися припинення вогню і постійного миру можливо протягом місяців, а не років", - додав він.

За словами Келлога, для цього Трамп "створить важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "президент знає, де і як натиснути".

"Він уміло укладає будь-які угоди", - підкреслив він.

Водночас спецпосланець додав, що рішення про можливі додаткові санкції щодо РФ для досягнення прогресу в припиненні війни "залишається за президентом Трампом".

 

Теги: #сша #україна #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 09.05.2025
Уряд Великої Британії збирається оголосити посилений пакет санкцій проти тіньового флоту

Уряд Великої Британії збирається оголосити посилений пакет санкцій проти тіньового флоту

06:31 09.05.2025
У Чорному морі - чотири ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - чотири ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

05:20 09.05.2025
Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

04:24 09.05.2025
Білл Гейтс збирається витратити 99% своїх статків на благодійність

Білл Гейтс збирається витратити 99% своїх статків на благодійність

01:43 09.05.2025
США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

00:22 09.05.2025
США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

00:05 09.05.2025
Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

23:30 08.05.2025
Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

22:24 08.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

21:34 08.05.2025
КНР може змусити Путіна сісти за стіл переговорів – Сікорський

КНР може змусити Путіна сісти за стіл переговорів – Сікорський

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

У Москві на військовому параді присутні очільники держав і військові з 13 країн, у місті відключено мобільний інтернет - ЗМІ

Індія призупинила рейси цивільної авіації у 24 аеропорти на півночі країни

За тиждень до фіналу "Євробачення-2025" Україна має 50% шанс потрапити в десятку

Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

Новий голова МЗС Німеччини прибув в Україну з колегами з інших країн ЄС для святкування Дня Європи

РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА