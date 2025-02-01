Спецпосланець Трампа по Україні: завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців"

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Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з українського врегулювання Кіт Келлог заявив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, зокрема і США.

"В інтересах національної безпеки США вирішити російсько-українську війну", - сказав Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News. "Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами".

"Домогтися припинення вогню і постійного миру можливо протягом місяців, а не років", - додав він.

За словами Келлога, для цього Трамп "створить важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "президент знає, де і як натиснути".

"Він уміло укладає будь-які угоди", - підкреслив він.

Водночас спецпосланець додав, що рішення про можливі додаткові санкції щодо РФ для досягнення прогресу в припиненні війни "залишається за президентом Трампом".