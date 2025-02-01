1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1074 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1074 RUSSIAN AGRESSION

1 лютого відзначають Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, Всесвітній день хіджабу, Всесвітній день боротьби з аспергільозом, Міжнародний день Піско сауер, Міжнародний день десерту

Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Трифона.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

Мета цього заходу – побудувати толерантні та доброзичливі відносини між різними віросповіданнями та конфесіями, попри різні погляди та вірування.

Всесвітній день хіджабу

Подія є глобальним рухом, який сприяє розумінню, толерантності та повазі до мусульманських жінок, які вирішили носити хіджаб. Цього дня жінок різного походження запрошують приміряти хіджаб на один день, задля сприяння кращому культурному взаєморозумінню і щоб кинути виклик стереотипам.

Всесвітній день боротьби з аспергільозом

Всесвітній день боротьби з аспергільозом, який відзначається щорічно 1 лютого, присвячений підвищенню обізнаності про аспергільоз — грибкову інфекцію, спричинену пліснявою Aspergillus.

Міжнародний день десерту

1 лютого кожного року світ відзначає цікаве та смачне свято – Міжнародний день десерту.

Свято започаткувала американська кондитерка та за сумісництвом блогерка Енджі Дадлі в 2008 році, презентувавши свій десерт під назвою кейк-поп (цукерка на паличці, аналог відомого чупа-чупсу).

Відомо, що Енджі не зупиняла свою уяву, тому на світ з’явилося безліч варіацій кейк-попів, а згодом вона навіть написала цілу книгу на цю тему.

Міжнародний день Піско сауер

Міжнародний день Піско сауер, що відзначається щорічно у першу суботу лютого, — це день, присвячений одному з найвідоміших і найулюбленіших коктейлів Південної Америки Піско сауер.

Pisco – це міцний південноамериканський алкогольний напій, глибоко вкорінений в культурно-історичному полотні Перу та Чилі, причому обидві країни претендують на його походження. Цей не витриманий бренді, виготовлений з нещодавно ферментованого перуанського виноградного сусла та соку, демонструє унікальний характер, який відрізняє його від інших алкогольних напоїв, таких як граппа або текіла. Різноманітні сорти винограду надають йому широкий спектр смаків, що робить його універсальним інгредієнтом для таких коктейлів, як Pisco Punch і Pisco Sour.

День Робінзона Крузо

Цей день присвячений відомому роману Даніеля Дефо "Робінзон Крузо" і відзначається поєднанням захоплення літературним твором і критичного розгляду його основних тем.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Марії Євгенівни Малиш-Федорець (Мінченко) (1885-1960), української актриси (Австралія). Дату народження подано за ЕСУ; за іншими даними народилася 02.02.1885 р;

130 років від дня народження Якова Абрамовича Дубинського (1895-1958), українського археолога, краєзнавця, музейного працівника;

130 років від дня народження Андрія Петровича Ковалівського (1895-1969), українського історика-сходознавця, етнографа, україніста;

120 років від дня народження Еміліо Джино Сегре (1905-1989), італійського та американського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1959);

95 років від дня народження Миколи Петровича Бідняка (1930-2000), українського живописця, іконописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового мистецтва;

60 років від дня народження Лариси Миколаївни Недін (1965), української актриси, письменниці, журналістки, педагогині, громадської діячки;

30 років від дня заснування (1995) Української бібліотечної асоціації.

Ще цього дня:

1930 - Газета "Таймс" надрукувала перший у світі кросворд;

1935 - Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкрилася як музей;

1946 - Обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 - Проголошення Угорщини республікою;

1951 - Третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який показали по телебаченню;

1958 - Запущено "Експлорер-1", перший американський штучний супутник Землі;

1958 - Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку;

1967 - У Детройті (США) вийшло перше число українського часопису "Детройтські новини";

1979 - Повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного вислання, де його зустрічали понад три мільйони людей;

1991 - Верховною Радою УРСР скасоване обмеження прописки кримських татар у Криму, введене Радою Міністрів СРСР 1987 року;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією;

1994 - Набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 - Під час заходження на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 - Скасування смертної кари у Великій Британії;

2024 - Унаслідок спецоперації ГУР МО знищено ракетний корабель "Івановєц" чорноморського флоту РФ, орієнтовна вартість якого $60-70 мільйонів;

2024 - Європейський Союз офіційно схвалив пакет фінансової допомоги на 50 мільярдів євро та продовжив розвивати відносини з Україною.

Церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Трифона Апамейського.

Його вважають покровителем вдалого полювання і щедрого виноградного врожаю, захисника угідь від шкідників. Нерідко Трифону моляться про сімейне щастя, також святий допомагає позбутися від пристріту.

Трифон народився у 232 році в Малій Азії, недалеко від міста Апамеї, в селянській родині. Жив за вірою християнською та допомагав людям завдяки дару чудотворення. Під час правління імператора Декія розпочались гоніння на християн, під час яких схопили й святого Трифона. Мученик не зрадив Господа навіть після жорстоких катувань, бо мав стійкий дух та незламну віру.

Страчений 2 лютого 250 року.

Іменини: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.