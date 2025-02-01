Інтерфакс-Україна
Події
00:04 01.02.2025

Відомо про сімох постраждалих після ракетного удару в Одесі, їх шпиталізовано – прокуратура

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Відомо про сімох постраждалих після ракетного удару в Одесі, їх шпиталізовано – прокуратура

Відомо про сімох постраждалих внаслідок ракетного удару армії РФ по Одесі в п'ятницю ввечері, їх шпиталізовано, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокуратурою розпочато впровадження за фактами вчинення воєнних злочинів. За даними слідства, 31 січня ввечері збройні сили РФ атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо типу "Іскандер".

"В центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях. Наразі відомо про 7 постраждалих, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих.

Теги: #удар #одеса #постраждалі

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