Інтерфакс-Україна
Події
19:59 31.01.2025

Командування СБС підтверджує використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу

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Командування СБС підтверджує використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу
Фото: https://t.me/usf_army

Командування Сил безпілотних систем (СБС) підтвердило використання безпілотника дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2 000 км із можливістю повернення, повідомляють СБС у п'ятницю.

"Командування СБС підтверджує використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою", - йдеться у повідомленні СБС у Телеграм.

За інформацією СБС, оператори 14-го Окремого полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, "долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів".

"Російська пропаганда постійно заявляє про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше", - зазначають в повідомленні.

Раніше у телеграм-каналах та ЗМІ була широко розповсюджена фотографія невідомого БпЛА, що був озброєний важкою авіаційною бомбою з надписом "За Миколаїв".

У СБС зазначили, що просять представників медіа користуватися інформацією з офіційних джерел Сил безпілотних систем.

"Іноді для успіху потрібна тиша: більшість операцій Сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, але наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога", - наголосили в командуванні.

 

Теги: #сбс #бпла

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