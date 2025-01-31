"АОЗ" не укладала прямі контракти, за винятком внутрішніх виробників, і по суті виконувала роль спецекспортерів - Міноборони

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) під час керівництва Марини Безрукової не укладало прямі контракти, за винятком внутрішніх виробників, і по суті виконувало роль спецекспортерів, заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

“Обіцяли, що держпідприємство створювалось для того, щоб створювати прямі контракти. Прямих контрактів немає. За винятком укладених із внутрішнім виробником. І може декілька десятків із зовнішнім. Все інше - агенція виконувала реально роль тих самих спецекспортерів. Тобто укладають контракти з посередником, а посередник - із відповідним виробником”, - сказав Гаврилюк на брифінгу в п'ятницю ввечері.

За словами заступника міністра, АОЗ так і не взяла на себе повну відповідальність за поняття процесу закупівель. Він нагадав, що потреба закупівель визначається Генштабом.

Відповідаючи на запитання, чи несе Міноборони також певну відповідальність за кожен узгоджений контракт, Гаврилюк сказав, що ні.

“Ситуація така, що ви найняли робітника, заплатили йому, він не виконав свою роботу, яку мав виконати, і ви розділяєте з ним відповідальність? У нас державних підприємств більше семи десятків. Проблеми ми маємо тільки з одним держпідприємством на сьогоднішній день. І причому з тим підприємством, яке являється найбільш основним і тим, від якого залежить в принципі основне завдання, яке покладається на Міноборони - забезпечення Збройних сил України”, - сказав Гаврилюк на брифінгу в п'ятницю ввечері.

Він додав, що якщо Міноборони буде ділити відповідальність з АОЗ, то “тоді виникає питання, навіщо це держпідприємство”.