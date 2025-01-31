Іще двох дітей вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованої території - Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще двох дітей – рідних брата та сестру, було успішно повернуто з тимчасово окупованої території, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Рідне місто Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Виховувала дітей бабуся — батько загинув, а матір була позбавлена батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше", - написав він у своєму телеграмі в п'ятницю.

Він додав, що родина, не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, вирушила до родичів в РФ.

"Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько. Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні", - додав голова ОП.

Єрмак висловив подяку партнерам Української мережі за права дитини та всім залученим структурам за активну участь у реалізації завдання президента - повернення українських дітей додому.