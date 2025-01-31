Завершено підготовку до створення комісії з розгляду заяв про виплати за завдані Росією збитки – Офіс президента

У Гаазі відбулася четверта й завершальна підготовча зустріч щодо створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України, яка присуджуватиме виплати за збитки, завдані російською агресією, офіційні перемовини розпочнуться у березні у Гаазі, повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Представники 53 держав та ЄС обговорили проєкт міжнародної угоди та визначили дату проведення дипломатичної конференції. Офіційні перемовини розпочнуться у березні у Гаазі", - говориться в повідомленні на сайті Офісу президента в п'ятницю.

"До кінця 2025 року ми повинні завершити офіційні переговори та підписати міжнародну угоду", – зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка очолювала делегацію України.

Комісія з розгляду заяв стане другим ключовим елементом міжнародного компенсаційного механізму – одного з пріоритетів сьомого пункту Формули миру "Відновлення справедливості".

Перший елемент – Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, – уже розпочав прийом заяв за першими двома категоріями: смерть близького члена родини та пошкодження або знищення житла. Робота щодо відкриття решти категорій триває.