Інтерфакс-Україна
Події
18:31 31.01.2025

Трамп вважає, що вина за авіакатастрофу у Вашингтоні – на екіпажі військового вертольота

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Трамп вважає, що вина за авіакатастрофу у Вашингтоні – на екіпажі військового вертольота

Президент США Дональд Трамп вважає, що військовий гелікоптер, який зіткнувся в четвер із пасажирським літаком поблизу Вашингтона, порушував правила, оскільки слідував на занадто великій висоті.

"Вертоліт Black Hawk летів занадто високо, набагато вище, ніж належить. Він вийшов далеко за гранично допустимі 60 метрів", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Раніше The New York Times повідомила, що гелікоптер, можливо, летів не за затвердженим маршрутом, на більшій висоті, ніж повинен був.

"Гелікоптер вилетів за межі затвердженого маршруту польоту. Пілоти American Airlines, скоріш за все, не бачили гелікоптер близько, коли розверталися до злітно-посадкової смуги. А авіадиспетчер, який виконував дві роботи одночасно, не зміг розвести гелікоптер і літак", - пише видання у п'ятницю.

Зіткнення літака авіакомпанії American Airlines, на борту якого перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, і військового гелікоптера Black Hawk, у якому перебувало троє членів екіпажу, сталося під час заходу літака на посадку в аеропорт імені Рональда Рейгана (DCA). Уламки літака і вертольота впали в річку Потомак. Ніхто не вижив. Наразі проводиться розслідування.

Теги: #american_airlines #авіакатастрофа #трамп #black_hawk

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