Від початку доби на лінії фронту відбулося 77 боєзіткнень, з них половина – на покровському напрямку

Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 на фронтах відбулося 77 бойових зіткнень, з них 38 відбулись на покровському напрямку, повідомляє у п'ятницю Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом, від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Найактивніше ворог діє на покровському напрямку – тут окупанти здійснили 38 спроб потіснити із займаних позицій Сили оборони. На даний час відбити 33 атаки противника, п'ять ще тривають.

На сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед, дотепер тривають два боєзіткнення.

"В Курській області українські воїни відбили шість наступальних дій загарбників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб, здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в зведенні.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців, два боєзіткнення тривають.

На новопавлівському напрямку за сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.

На краматорському напрямку окупанти тричі штурмували наші підрозділи, одне боєзіткнення ще триває.

На торецькому напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки.

На харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська.

На гуляйпільському напрямку тривають дві ворожі атаки.

На оріхівському, придніпровському та куп’янському напрямках загарбники здійснили по одній атаці.