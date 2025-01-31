Умєров у Нідерландах: Вже маємо домовленості на 2025 р., очікуємо на передачу чергової партії F-16 цього року

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся в Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомив про досягнення домовленостей на 2025 рік.

“Головний пріоритет – програма F-16. Очікуємо на передачу чергової партії літаків в 2025, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей”, - написав Умєров у соцмережі Х.

Щодо дронів - міністри скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро і підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей.

“На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати. Окремо – індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій”, - розповів Умєров.

Крім того, міністри синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій.