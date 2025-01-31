ДБР передало до АРМА майже 7 млн грн, вилучених під час розслідування поборів з військових у 110-й ОМБр

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області за клопотанням Державного бюро розслідувань передав понад 6,73 млн грн, вилучених під час розслідування провадження щодо поборів з військових в 110-й окремій механізованій бригаді, до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

"Крім того, накладено арешт на майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення, серед якого: елітна квартира в Одесі площею 60 кв. м біля моря; гараж площею 40 кв. м; квартира у Хмельницькому площею 75 кв. м; дві земельні ділянки у Верховинському районі неподалік гірськолижного курорту "Буковель"; автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz; банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн гривень. Призначена експертиза для встановлення реальної вартості арештованого майна", - повідомляє пресслужба ДБР.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2024 року працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира цього підрозділу, а вже у січні 2025 року – його співучаснику, командиру групи матеріального забезпечення.

За схемою, підлеглі військовослужбовці могли фактично не з’являтися на службу, а лише значитися в частині. При цьому вони отримували повне грошове забезпечення та навіть бойові виплати за нібито виконані завдання на лінії фронту. Проте половину отриманих коштів ці військовослужбовці мали передавати командуванню.

Правоохоронці перевіряють щонайменше 50 осіб, які могли бути залучені до цієї схеми.

Злочинну діяльність керівників викрив один із підлеглих, звернувшись до правоохоронців Хмельниччини. Зокрема, він забрав у заступника командира сумку із коштами в різній валюті на суму 1,5 млн грн, які були отримані як відкуп.

Під час обшуку житла заступника командира у Запоріжжі слідчі вилучили ще майже 5 млн гривень у різній валюті. А в одного з його співучасників у Дніпрі було знайдено $17 тис.

Слідство також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді продовольства та іншого майна.

Заступника командира бригади підозрюють у перевищенні службових повноважень й у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 і ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.