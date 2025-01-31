Інтерфакс-Україна
Події
14:45 31.01.2025

У Києві 30 січня зафіксовано три температурні рекорди

1 хв читати
У Києві 30 січня зафіксовано три температурні рекорди
Фото: Pixabay

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 січня у Києві було зафіксовано три рекорди добової температури повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

"Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 3,0°, що на 0,1° вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2002 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 11,6°, що на 3,7° вище ніж у тому ж 2002 році", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і становила 6,5°, що перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4°, а кліматичну норму – на 10,7°.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітня. 

Теги: #рекорд #київ #температура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 08.05.2025
JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

19:11 07.05.2025
Під час атаки на Київ постраждало відділення "Укрпошти"

Під час атаки на Київ постраждало відділення "Укрпошти"

07:19 07.05.2025
Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

05:03 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

04:52 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

02:56 07.05.2025
Пожежа на складах внаслідок ракетної атаки по Києву - Кличко

Пожежа на складах внаслідок ракетної атаки по Києву - Кличко

19:12 06.05.2025
У Києві на Воскресенці майже на тиждень перекриють рух трамваїв для ремонту тепломережі

У Києві на Воскресенці майже на тиждень перекриють рух трамваїв для ремонту тепломережі

13:29 05.05.2025
Київ передав 900 FPV-дронів для 72 ОМБр – Кличко

Київ передав 900 FPV-дронів для 72 ОМБр – Кличко

12:09 04.05.2025
УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

07:43 04.05.2025
У Києві вже 11 постраждалих через атаку БпЛА - ДСНС

У Києві вже 11 постраждалих через атаку БпЛА - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

ОСТАННЄ

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС

ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

На Харківщині підірвався підліток, його шпиталізовано

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА