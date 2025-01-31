У Києві 30 січня зафіксовано три температурні рекорди

Фото: Pixabay

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 січня у Києві було зафіксовано три рекорди добової температури повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

"Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 3,0°, що на 0,1° вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2002 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 11,6°, що на 3,7° вище ніж у тому ж 2002 році", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і становила 6,5°, що перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4°, а кліматичну норму – на 10,7°.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітня.