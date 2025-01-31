Інтерфакс-Україна
Події
13:28 31.01.2025

Від початку війни на Львівщині пошкоджено 60 пам’яток культурної спадщини – ОВА

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У Львівській області з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пошкоджено 60 пам’яток культурної спадщини, повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

"Від початку російського повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і шахедних атак на Львівщині постраждали 60 пам’яток культурної спадщини: 2 пам’ятки у 2022 році, 31 пам’ятка – у 2023, ще 27 – у 2024", – вказано у повідомленні.

"Кожен із цих випадків є злочином, який потрібно задокументувати, аби мати можливість не лише відновити ці пам’ятки, але й добитися правосуддя в майбутньому", – заявила директор департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Олена Василько.

Як повідомлялося, 29 січня у Львові відкрили перший в Україні Культурний хаб UNESCO – багатофункціональний простір для підтримки культури, мистецтва та збереження історичної спадщини.

Теги: #культурна_спадщина #львівська_область

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