Інтерфакс-Україна
Події
13:22 31.01.2025

СБУ затримала коригувальницю, яка наводила російські удари по Херсону

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Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка коригувала артилерійські, дронові та авіаційні удари РФ по правобережній частині Херсонщини.

"За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, основними цілями ворога були позиції українських військ, що обороняють регіон. Як встановило розслідування, для визначення координат вогневого ураження російська спецслужба завербувала 44-річну місцеву безробітну. У поле зору окупантів жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Щоб виконати вороже завдання, фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру та його околиці, приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на гугл-карти.

Крім цього вона також відслідковувала наслідки ворожих обстрілів і готувала відповідні звіти кураторам.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали, коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На місці події у зрадниці вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #коригувальниця #херсонщина #сбу

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