Вже понад 150 спортзакладів приймають оплату від ветеранів-учасників програми виплат на заняття спортом - Мінветеранів

Вже понад 150 спортзалів, басейнів, секцій та спортивних майданчиків по всій країні приймають оплату від ветеранів-учасників програми виплат на заняття спортом, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Розширюємо мережу закладів – вже понад 150 спортзалів, басейнів, секцій та майданчиків по всій Україні приймають оплату через "Дія.Картку", - йдеться у повідомлені міністерства.

У відомстві закликають спортзаклади долучалися до програми "Ветеранського спорту", для чого потрібно: працювати офіційно та мати код категорії продавця (МСС) 7941 "Фізична культура і спорт" та 7997 "Клуби — заміські клуби, членство (спортивний, відпочинок, спорт)"; використовувати POS-термінал для безконтактної оплати.

З повним переліком спортивних закладів, які приймають участь в програмі можна ознайомитися за посиланням: https://mva.gov.ua/veteranam/erelik-zakladiv-sferi-fizichnoi-kulturi-i-sportu-sportivnih-zakladiv-ta-sportivnih-klubiv-yaki-zalucheni-do-uchasti-u--programi-veteranskiy-sport

Як повідомлялося, 3 січня Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження щоквартальної допомоги в 1,5 тис. грн на заняття спортом для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву на отримання учасниками бойових дій щоквартально 1,5 тис. грн на оплату послуг спортивних клубів можна буде через застосунок "Дія". Зазначається, що максимально можлива кількість одержувачів допомоги не може перевищувати 100 тис. осіб на рік, а в разі досягнення максимально можливої кількості одержувачів допомоги технічний адміністратор порталу "Дія" тимчасово зупиняє приймання нових заявок.

Станом на 25 січня, перші 25 тис. ветеранів уже отримують по 1,5 тис. грн. на перший квартал на заняття спортом у рамках програми з виплати учасникам бойових дій допомоги на послуги спортивних клубів.