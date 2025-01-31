Інтерфакс-Україна
Події
12:35 31.01.2025

На вихідних в Україні помірні дощі, місцями мокрий сніг – Укргідрометцентр

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На вихідних в Україні помірні дощі, місцями мокрий сніг – Укргідрометцентр

В Україні в суботу, 1 лютого, на всій території окрім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті невеликий мокрий сніг.

У південних та східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, на сході країни південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла. На півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

В Карпатах сніг, температура протягом доби 0-4° морозу.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 1 лютого в Києві була зафіксована в 2002 році і сягнула 8,4° тепла, найнижча вночі – 28,8° нижче нуля в 1956 році.

В неділю, 2 лютого, вночі у східних та південно-східних, вдень у західних областях невеликий мокрий сніг, у південно-західних областях переважно дощ, на решті території без опадів. Місцями на дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі в Карпатах 3-8° морозу. Вдень на Закарпатті, півдні та сході країни 1-6° тепла.

В Києві без опадів, вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Теги: #дощі #укргідрометцентр

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