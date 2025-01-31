Сибіга окреслив ключові завдання дипломатичної системи напередодні 3 річниці повномасштабного вторгнення РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів онлайн-нараду із керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо пріоритетів роботи напередодні 3 річниці повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Сибіга наголосив на ключових завданнях президента України Володимира Зеленського для української дипломатії: максимальне посилення України та збільшення ціни війни для агресора задля наближення справедливого миру.

«Росія не полишає спроб знищити нашу державу, продовжує агресію, сподівається використати виборчі цикли в іноземних державах задля власної вигоди. В цих умовах як ніколи важлива активна та результативна робота української дипломатії зі зміцнення міжнародної підтримки України, збільшення військової допомоги, підвищення санкційного тиску та ізоляції агресора», — наголосив Сибіга.

Міністр окреслив пріоритети дипломатичної роботи в ключових столицях і міжнародних організаціях на найближчу перспективу. Він приділив увагу основним регіональним і міжнародним форматам взаємодії та міжнародним заходам, на яких має твердо лунати голос України. Глава МЗС окремо зупинився на очікуваннях від розвитку стратегічного партнерства України та США за нової адміністрації.

Міністр поставив українським дипломатам завдання напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії використати кожен міжнародний майданчик для максимальної консолідації підтримки України, конкретних рішень урядів про виділення додаткових пакетів допомоги, ухвалення важливих рішень та документів, які посилюють Україну в протистоянні російській агресії.

«Мусимо щодня пам’ятати та нагадувати світові, що війна триває. Жорстока війна. Ми всі перебуваємо у воєнних реаліях. На нинішній стадії війни дипломатія зокрема відіграє важливу роль в посиленні наших воїнів на полі бою», — заявив міністр.

Глава МЗС окремо доручив українському дипкорпусу активізувати роботу з іноземними країнами та міжнародними організаціями задля протидії системному порушенню Росією законів та звичаїв війни, варварським тортурам і стратам українських військовополонених.

Однією з важливих тем була також взаємодія з українськими громадами за кордоном, спрощення доступу до консульських послуг, захисту та просування української ідентичності, збереження звʼязків українців із батьківщиною.

Окремий блок наради стосувався активізації зусиль на напрямі публічної дипломатії.