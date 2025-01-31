Інтерфакс-Україна
Події
11:00 31.01.2025

Повідомлено про підозру посадовцю в/ч на Одещині, через недбалість якого привласнено 2,3 млн грн виплат бійців

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Нацполіцією та СБУ повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області, який допустив привласнення 2,3 млн грн з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців.

"Бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його начальник не перевірив дані та підписував документи про перерахування грошей. Таким чином бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР в п’ятницю.

Стосовно бухгалтера Нацполіцією скеровано обвинувальний акт до суду. Наразі фігурант перебуває під вартою. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теги: #одещина #підозра #дбр

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