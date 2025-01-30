Зеленський поговорив з президентом Литви телефоном

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з президентом Литви Гітаносом Науседою.

"Провів сьогодні декілька міжнародних розмов. Литва, Президент Наусєда. Я вдячний за всю допомогу, і незмінно ми будемо разом працювати з іншими партнерами в Європі, щоб зберігати європейську єдність і збільшувати європейську здатність діяти", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зауважив, що послідовні союзники України - Балтійські держави, країни Північної Європи, "багато хто на континенті". "Важливо переконувати всіх бути разом", - додав президент.

Пізніше у своєму телеграм-каналі, голова держави повідомив, що сторони обговорили "зміцнення оборони України, зокрема потреби в артилерії, протиповітряній обороні, прямих інвестиціях у виробництво далекобійних безпілотників, а також гарантії безпеки для України".