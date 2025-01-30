Інтерфакс-Україна
Події
19:01 30.01.2025

Трамп підтвердив, що в авіакатастрофі поблизу Вашингтона загинули всі люди, які перебували в літаку

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Президент США Дональд Трамп заявив, що сумує про загибель людей, які загинули в авіакатастрофі в аеропорту імені Рональда Рейгана.

"Ми сумуємо, ця трагедія вразила багатьох, зокрема, на жаль, це вразило інші нації, чиї представники перебували на борту", - заявив він під час пресконференції в Білому домі в четвер. Президент підтвердив, що всі люди, які перебували в літаку, загинули.

Він висловив співчуття членам родин загиблих у США, а також у РФ, оскільки, за його словами, на борту були і "талановиті росіяни".

Зіткнення літака авіакомпанії American Airlines, на борту якого перебувало 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, і військового вертольота Black Hawk, у якому перебувало три члени екіпажу, сталося під час заходження літака на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана. Уламки літака і вертольота впали в річку Потомак.

Теги: #авіакатастрофа #сша

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