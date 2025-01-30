Інтерфакс-Україна
Події
18:35 30.01.2025

Київрада закликала уряд зберегти Київську фортецю

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Київрада закликала уряд зберегти Київську фортецю
Фото: https://www.kyiv-fortress.com.ua/

Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів й Міністерства культури та стратегічних комунікацій України із закликом вжити заходів для збереження Київської фортеці – пам’ятки архітектури національного значення, повідомила міська державна адміністрація.

Таке звернення підтримали в четвер, 30 січня, на пленарному засіданні Київради 62 депутати.

"Враховуючи унікальну цінність пам’ятки національного значення "Київська фортеця", Київрада звертається до Уряду із закликом невідкладно вжити заходів для оновлення облікової документації цього історичного комплексу. Важливо якнайшвидше завершити дослідження та комплексну інвентаризацію будівель і споруд Київської фортеці, які були розпочаті Українським державним інститутом культурної спадщини та передати місту всі документи, складені за результатами проведеної роботи", – наводяться в повідомленні на сайті відомства слова заступниці голови КМДА Ганни Старостенко.

Депутатка зауважила, що наукове дослідження Київської фортеці залишається недостатнім, а більшість облікової документації – застаріла. Технічний стан споруд погіршується через активне будівництво житлових будинків, що змінює автентичний ландшафт і створює нові ризики руйнування. "Збереження Київської фортеці потребує невідкладних рішень і конкретних дій. Ми маємо зробити все можливе, щоб зберегти цей унікальний комплекс для майбутніх поколінь", – додала Старостенко.

Київська фортеця – це унікальний комплекс оборонних споруд, зведених упродовж 15 століть. Вона охоплює понад 10 км² у центрі столиці, включає 25 пам’яток архітектури національного значення та є найбільшою збереженою кам’яно-земляною фортецею в Європі. Серед її складових – вали й рови Васильківського укріплення (1832–1839 рр.), розташовані в Печерському районі Києва на так званій Печерській височині, між вулицями Дмитра Дорошенка, Ігоря Брановицького та Євгена Коновальця. Вони входять до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкти національного значення.

Основна частина об’єктів, розташованих на території Київської фортеці, має статус пам’яток національного значення. До них належать такі знакові комплекси, як Госпітальне укріплення, Васильківське укріплення, Новий та Старий арсенали, Київський тюремний замок, споруди Цитаделі, Лисогірський форт. Окремі об’єкти взагалі не мають відповідної облікової документації.

Зазначається, що технічний стан об’єктів фортеці останнім часом значно погіршився у зв’язку з масштабним будівництвом на території комплексу. Особливих втрат зазнали земляні укріплення внаслідок перепланування навколишньої території та нівелювання автентичного ландшафту.

Теги: #київська_фортеця #кмда #уряд

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