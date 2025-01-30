Інтерфакс-Україна
Події
18:18 30.01.2025

МЗС України знає про затримання українця у Словаччині за звинуваченням у “загрозі нацбезпеці”

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МЗС України знає про затримання українця у Словаччині за звинуваченням у “загрозі нацбезпеці”

Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці” громадянина України 1966 року народження.

Як повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі українського МЗС, посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними. Консули надають необхідну підтримку громадянину України, який також має приватного адвоката.

“Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав затримання”, - зазначили у відомстві.

В МЗС додали, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.

Раніше у четвер видання Dennik N писало, що поліція Словаччини депортує з країни громадянина України у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". За словами президента поліції Яни Машкарової, висилка має відбутися "якнайшвидше".

"На даний момент одна людина перебуває в офісі Прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється адміністративне видворення", - додала Машкарова.

Як пише видання, словацька спецслужба SIS (Slovenská informačná služba) мала оприлюднити звіт про ймовірний "переворот", що мав обговорюватися на засіданні комітету з питань оборони і безпеки, але його було визнано таємним.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив "емісарів з України та Грузії" в причетності до організації масових протестів проти його уряду. Також Фіцо звинуватив Україну в нібито причетності до кібератаки проти словацької страхової компанії.

Теги: #словаччина #депортація #мзс_україни #українець

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