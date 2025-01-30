Інтерфакс-Україна
Події
17:36 30.01.2025

Шведські катери Combat Boat 90 почали виконувати спеціальні завдання в Чорному морі

1 хв читати
Шведські катери Combat Boat 90 почали виконувати спеціальні завдання в Чорному морі

Шведські катери Combat Boat 90, передані партнерами Військово-морським силам Збройних сил України, вже виконують спеціальні завдання у Чорному морі, скеровані на посилення безпекових заходів в акваторії нашого узбережжя, повідомляє командування ВМС ЗСУ.

"Серед інших вузькоспецифічних завдань катери виконують функцію розмінування", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Катер СВ-90 завдовжки 14,9 метра і завширшки 3,8 метра може розвивати швидкість до 43 морських вузлів. Можливості катера дають змогу перевозити чотири з половиною тонни вантажу або 21 бійця десанту в повному бойовому спорядженні. Катер обладнаний вогневими точками під кулемети та гранатомети. За необхідності катер може бути озброєний легкими протикорабельними ракетами, транспортувати морські міни та глибинні бомби.

Теги: #combat #швеція #катери #чорне_море

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:41 30.04.2025
Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

02:23 26.04.2025
Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

02:23 26.04.2025
Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

15:45 25.04.2025
У Чорному морі затримано судно за незаконне вивезення близько 5 тис. тонн українського зерна з окупованого Криму

У Чорному морі затримано судно за незаконне вивезення близько 5 тис. тонн українського зерна з окупованого Криму

11:34 18.04.2025
Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється

Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється

00:44 16.04.2025
МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

18:48 15.04.2025
Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

13:44 15.04.2025
Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

15:15 13.04.2025
Переговори України та Росії щодо Чорного моря відбудуться 15—16 квітня в Анкарі - ЗМІ

Переговори України та Росії щодо Чорного моря відбудуться 15—16 квітня в Анкарі - ЗМІ

16:35 10.04.2025
Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

ОСТАННЄ

У Резерв+ оновлення: Автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн

Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

На Полтавщині через атаку БпЛА без світла понад 900 абонентів

Для підприємств ОПК вже видано 13 пільгових кредитів на суму більшу ніж 960 млн грн – Мінстратегпром

Алієв не прилетить в Москву

Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА