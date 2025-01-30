УЧХ обговорив гуманітарні питання щодо України з представниками європейських інституцій

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Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорили гуманітарні питання щодо України під час зустрічі з європейськими високопосадовцями в Брюсселі.

“У приміщенні Європейської комісії відбулася п’ята зустріч високопосадовців з гуманітарних питань, що стосуються України. Захід об’єднав понад 100 представників дипломатичних місій, європейських інституцій і урядових установ для обговорення гуманітарної ситуації в Україні”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Серед запрошених представників громадянського суспільства України було чотири організації, одна з яких – Український Червоний Хрест.

“У своєму виступі генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко підкреслив, що традиційне гуманітарне фінансування залишається критично важливим для реагування на надзвичайні ситуації. Водночас залучення приватного сектору до надання гуманітарної допомоги може стати важливим фактором довгострокового фінансування та сталого розвитку”, - розповів УЧХ.

Як зазначається у повідомленні УЧХ, соціальна відповідальність бізнесу може стати новою віхою у зміцненні взаємодії між гуманітарними ініціативами та місцевими громадами, а фінансова участь приватного сектору дозволить вийти за межі термінового реагування та сприятиме відновленню людського капіталу і розвитку стійких громад.