Інтерфакс-Україна
Події
17:21 30.01.2025

Сибіга після удару РФ по Сумах: Путін заявляє, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить

1 хв читати
Сибіга після удару РФ по Сумах: Путін заявляє, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російську атаку “шахедом” по Сумах, пригадав заяву Володимира Путіна про начебто готовність до переговорів і підкреслив, що “з брехунами працює тільки сила”.

“У Сумах російський безпілотник знищив під час сну три літні пари 74 і 69, 65 і 64, 61 і 61 років. Інші, у тому числі 8-річна дівчинка, отримали поранення. Путін заявляє, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить. З брехунами працює тільки сила”, - написав Сибіга у соцмережі Х.

Станом на 15:30 відомо, що внаслідок російського удару по Сумах 30 січня загинуло шестеро людей. Під завалами ще можуть залишатися люди. Поранено десятеро людей. П'ятеро людей госпіталізували. Рятувальні роботи тривають.

30 та 31 січня у Сумах оголошено День жалоби, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Теги: #сибіга #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 07.05.2025
МЗС: Україна намагатиметься стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном

МЗС: Україна намагатиметься стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном

13:54 07.05.2025
У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

12:57 07.05.2025
Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США - Сибіга після нічної атаки Росії

Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США - Сибіга після нічної атаки Росії

11:20 07.05.2025
Сибіга та тимчасова повірена у справах США скоординували графік двосторонніх зустрічей на різних рівнях

Сибіга та тимчасова повірена у справах США скоординували графік двосторонніх зустрічей на різних рівнях

23:19 06.05.2025
Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

21:16 06.05.2025
В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

19:56 06.05.2025
У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

18:51 06.05.2025
Сибіга: найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спецтрибуналу

Сибіга: найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спецтрибуналу

18:44 06.05.2025
Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

12:10 06.05.2025
Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

ВАЖЛИВЕ

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

ОСТАННЄ

У Резерв+ оновлення: Автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн

Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

На Полтавщині через атаку БпЛА без світла понад 900 абонентів

Для підприємств ОПК вже видано 13 пільгових кредитів на суму більшу ніж 960 млн грн – Мінстратегпром

Алієв не прилетить в Москву

Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА