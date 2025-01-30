Сибіга після удару РФ по Сумах: Путін заявляє, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російську атаку “шахедом” по Сумах, пригадав заяву Володимира Путіна про начебто готовність до переговорів і підкреслив, що “з брехунами працює тільки сила”.

“У Сумах російський безпілотник знищив під час сну три літні пари 74 і 69, 65 і 64, 61 і 61 років. Інші, у тому числі 8-річна дівчинка, отримали поранення. Путін заявляє, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить. З брехунами працює тільки сила”, - написав Сибіга у соцмережі Х.

Станом на 15:30 відомо, що внаслідок російського удару по Сумах 30 січня загинуло шестеро людей. Під завалами ще можуть залишатися люди. Поранено десятеро людей. П'ятеро людей госпіталізували. Рятувальні роботи тривають.

30 та 31 січня у Сумах оголошено День жалоби, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.