Інтерфакс-Україна
Події
17:14 30.01.2025

ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, – Верещук

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ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, – Верещук
Фото: Генштаб ЗСУ

До прийняття законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування (ТЦК) не застосовуватимуть штрафи та не будуть оголошувати у розшук тих, хто не встигне пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, їм буде надіслана відповідна директива, повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук за результатами наради з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами.

"Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими: повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю", - написала Верещук у телеграм-каналі

За її словам, дедлайн проходження медкомісії переноситься з 5 лютого на 5 червня, відповідний законопроєкт № 12457 був зареєстрований у Верховній Раді в четвер.

Окрім того, учасники наради "обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК".

"Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю", - зазначила заступниця керівника ОП.

Вона попросила МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №12457, встановлюється вимога проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.

Окрім того, громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Теги: #влк #терміни

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