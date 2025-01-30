Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд

Швеція оголосила в четвер, 30 січня, про найбільший пакет військової допомоги для України приблизно на 1,2 мільярда доларів США, повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Як заявив міністр, приблизно 90 млн доларів буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників.

“Приблизно 250 мільйонів доларів буде спрямовано на різні міжнародні фонди. 178 мільйонів доларів буде спрямовано на “данську модель”, яка спрямована на залучення коштів для оборонно-промислової бази України. Це також створює стійкість і стійкість в Україні”, - написав Йонсон в соцмережі Х.

Згідно з повідомленням на сайті уряду Швеції, це вже 18-й пакет військової допомоги Україні, таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення Росії складає близько 61,9 мільярда шведських крон.

Загалом проголошений у четвер пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Україні.

Пакет загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон включає такі компоненти:

закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон;

фінансові пожертви на суму близько 2,8 млрд шведських крон;

пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 мільярда шведських крон (146 вантажівок; 16 катерів Stridsbåt 90; 23 станції озброєння для військово-морського використання; 1 мільйон 12,7-мм боєприпасів; 1500 протитанкових ракет TOW; 200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання; піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження; засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз);

послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 мільйонів шведських крон;

навчання вартістю 650 мільйонів шведських крон (фінанси для підтримки підготовки Збройних сил для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, напр. Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових);

рішення про постачання вартістю 400 мільйонів шведських крон (включає різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання).