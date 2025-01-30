РФ завдала понад 42 млрд грн збитків природному середовищу на об’єктах Міноборони за 2024 рік

РФ завдала екологічних збитків об’єктам Міноборони України більш як на 42 млрд грн у 2024 році, повідомили у відомстві.

"Сума збитків, які завдала росія природному середовищу на об’єктах Міністерства оборони України, за підсумками 2024 року перевищила 42 млрд грн", - зазначається в повідомленні на сайті в четвер.

Фахівці підрозділів Міноборони обстежили 61 військовий об'єкт, що зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів РФ, та зафіксували такі збитки: засмічення ґрунтів відходами від руйнування – 40 млрд 260 млн 446 тис. 746 грн; забруднення ґрунтів нафтопродуктами – 1 млрд 564 млн 980 тис. 137 грн; неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 96 млн 850 тис. 34 грн; збитки, завдані Лісовому фонду, – 145 млн 293 тис. 946 грн.

До робочої групи, яка здійснювала огляд, входили представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки та Державної екологічної інспекції України.