Інтерфакс-Україна
Події
10:24 30.01.2025

Затримано агентурну групу РФ, яка готувала теракти на Одещині

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Служба безпеки та Національна поліція України викрили агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області.

"За матеріалами справи, терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою (СВП)", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ в четвер.

Як встановлено, для втілення цього плану фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали чотири каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленому схроні тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

Зловмисників затримано на етапі підготовки до теракту.

Як зазначається, на їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера з Одещини, що сталося 20 січня. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч.

"За даними слідства, зловмисниками виявилося троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Встановлено, що рецидивіст діяв окремо від решти групи і відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок", - зазначається в повідомленні.

У затриманих вилучено мобільні телефони з доказами злочинів. Наразі вони отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #теракти #сбу #одеська_область

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