Зеленський висловив співчуття близьким загиблих унаслідок авіакатастрофи в США

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих унаслідок зіткнення пасажирського та військового літака у Вашингтоні (США).

"Шокуючі новини з Вашингтону, США, де літак American Airlines і військовий гелікоптер зіткнулися в повітрі. Співчуваємо сім’ям та близьким загиблих. Бачимо, як рятувальники демонструють виняткову самовідданість під час пошуково-рятувальної операції", - написав Зеленський у соцмережі Х в четвер.

Україна висловлює слова підтримки президенту США Дональду Трампу й американському народові.

Як повідомлялося, пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходження на злітно-посадкову смугу Національного аеропорту ім. Рейгана поблизу Вашингтона. ЗМІ з посиланням на поліцію Вашингтона повідомляють, що з річки Потомак, куди впав пасажирський лайнер, дістали вже 18 тіл загиблих.

За даними американських ЗМІ, на борту літака було 64 пасажири та члени екіпажу, на борту гелікоптера Black Hawk - троє військових, серед них не було представників старшого командного складу.