30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1072 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1072 RUSSIAN AGRESSION

30 січня відзначають День пам’яті NASA.

В Україні - День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил.

Православна церква - Собор трьох святителів: Василя Великого, Івана Золотоустого, Григорія Богослова.

День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил

Спеціаліст військово-соціального управління ЗСУ — порівняно нова професія, однак вона має свою історію. Фактично від дня проголошення незалежності України виникла необхідність створити і збройні формування. Так виникли Збройні Сили України (ЗСУ). Втім, усе це відбувалося на тлі складних політичних і соціальний умов. Тому виникла необхідність в створенні і спеціальної служби, яка б відповідала за психологічну та соціальну складову.

День пам’яті NASA

День ушанування героїв космічних досліджень. День пам'яті NASA - це щорічний захід, що проводиться в останній четвер січня на честь астронавтів, які загинули під час дослідження космосу.

Шкільний день ненасильства та миру

30 січня відзначається Шкільний день ненасильства та миру. Запропонував його святкування у 1964 році іспанський поет Лоренсо Відаль. Усе своє свідоме життя ця талановита людина відстоювала ідеї пацифізму, виступала проти насильства у будь-якому його прояві.

Дата святкування була обрана на честь Махатми Ганді, який був яскравим прикладом впровадження філософії ненасильства. Мав можливість жити у розкоші та отримавши вищу освіту у Лондоні, все життя вів боротьбу з кастовою нерівністю і домагався незалежності Індії у мирний спосіб. На жаль, за іронією долі, 30 січня 1948 року він помер насильницькою смертю від рук релігійних фанатиків.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Петра Гавриловича Дяченка (1895−1965), українського військового діяча, генерал-поручника Армії УНР;

130 років від дня народження Василя Залуцького (Оробець) (1895−1973), українського живописця, графіка, скульптора (Канада);

130 років від дня народження Василя Орелецького (1895−1976), українського правознавця, публіциста, педагога, громадсько-політичного діяча (Німеччина);

120 років від дня народження Оксани Яківни Мешко (1905−1991), української педагогині, учасниці правозахисного руху, співзасновниці та голови Української Гельсинської групи;

95 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930–2014), українського письменника, прозаїка, драматурга, класика сучасної української дитячої літератури.

Ще цього дня:

1901 — Інтронізація Андрія Шептицького на Галицького митрополита;

1915 — Під час атаки французького порту Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;

1930 — Почалось розкуркулення заможних селян радянською владою: Політбюро ЦК ВКП(б) СРСР видало постанову "Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств… ", що запустила тотальні репресії проти селян. Ліквідація селян-господарів полягала у повному позбавленні власності, виселенні цілими родинами, а в разі спротиву — фізичному знищенні;

1930 — Здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1932 — У Фінляндії запроваджено "сухий закон";

1933 — Націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером прийшли до влади в Німеччині;

1992 — У Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі;

1992 — Ісландія визнала незалежність України;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;

1992 — Перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар закінчила восьмиденну місію на човнику НАСА "Діскавері";

2004 — Створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;

2007 — У продажу з’явилась операційна система Windows Vista;

2015 — Пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

Церковне свято:

В це соборне свято, присвячене пам’яті великих каппадокійців Василя Великого,Григорія Богослова і константинопольського патріарха Івана Золотоуста, прийнято почитати вселенських вчителів, які формально завершили догмат про Святу Трійцю.

Історія встановлення свята відноситься до правління візантійського імператора Олексія I Комніна, коли в Константинополі йшли суперечки про першість кого-небудь з цих Отців церкви. Кожен з великих святителів здавався для його послідовників найкращим, від чого серед християн відбулися церковні чвари: одні називали себе василіанами, інші – григоріанами, треті – іоаннітами.

За церковним повір’ям, 1084 року митрополиту Євхаїтському Івану з’явилися разом три святителі і повеліли встановити загальний день святкування їхньої пам’яті, оголосивши, що вони рівні перед Богом.

З першої половини XII століття в грецьких богослужбових книгах з’являється служба трьом святителям. Самий ранній приклад – Статут константинопольського монастиря Пантократора (1136 рік), що містить правила освячення храму на свято святих Василя, Богослова і Хризостома.

Святителі Василій Великий, Григорій Богослов і Іван Золотоустий відомі як великі богослови і отці Церкви. Кожен святий являє собою приклад життя у Христі, приклад для всіх віруючих. Їхні вислови стали постулатом для багатьох вірян.

Всі три святителі були блискуче освічені. Василь Великий і Григорій Богослов, освоївши всі знання, доступні в їхніх рідних містах, завершували освіту в Афінах, центрі класичної освіти. Тут святі друзі знали дві дороги: одна вела до храму Божого, інша – в училище. Ця дружба тривала все життя. Іван Золотоуст вчився у кращого ритора епохи Ліванія; богослов’я він вивчав у Діодора, згодом знаменитого єпископа Тарсійского, і єпископа Мелетія. До всіх трьох застосовні слова з житія св. Василя: він вивчив кожну науку до такої досконалості, як ніби не вчився нічому іншому.

Іменини: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.