Інтерфакс-Україна
Події
20:14 29.01.2025

ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає ініціювати дострокові вибори

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ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає ініціювати дострокові вибори

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила резолюцію, у якій запроваджує санкції проти влади Грузії і вимагає від неї запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем ПАРЄ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст відповідної резолюції ПАРЄ, ухваленої увечері 29 січня (114 депутатів ПАРЄ проголосували "за", 13 – "проти" і 7 утрималися).

Зазначається, що резолюція ПАРЄ ставить жорстку умову до влади Грузії щодо запуску процесу дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

"З політичного глухого кута, коли у Грузії є провал довіри між владою та громадянським суспільством… можна вийти лише через організацію нових справді демократичних парламентських виборів… якщо ці парламентські вибори проходитимуть пуд суворим міжнародним спостереженням", – йдеться у тексті резолюції, уривок з якої наводить видання.

У той самий час ПАРЄ затвердила повноваження грузинської парламентської делегації на поточну сесію з обмеженими правами, але повернеться до їхнього перегляду у квітні. Тоді повноваження делегації будуть продовжені лише у разі виконання політичних вимог ПАРЄ.

До квітня Грузія має запустити передвиборчий процес, а також звільнити всіх політв'язнів, наявність яких у Тбілісі заперечують. "З огляду на це, вже лунає думка, що Грузію виженуть з ПАРЄ на наступній сесії", - зазначається у повідомленні видання.

 

Теги: #вибори #парє #грузія

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