"ДТЕК Дніпровські електромережі" у 2024 р. збільшило кількість відремонтованих енергооб’єктів у 4 рази

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" за минулий рік відремонтувало та реконструювало 1184 енергооб’єкти, що майже в чотири рази більше, ніж у 2023 році, та оновило понад 1,3 тис. км ліній електропередачі.

"Завдяки цьому вдалося підвищити надійність енергоінфраструктури Дніпропетровщини в період постійних ворожих атак та викликів опалювального сезону", - повідомила компанія на сайті в середу.

Зокрема, для запобігання можливих аварій та створення додаткового ресурсу для споживання електроенергії відремонтовано 1166 км ліній електропередачі різного класу напруги та 1088 високовольтних підстанцій, розподільчих та трансформаторних пунктів. Окрім того, розчищено від чагарників 3,2 тис. км трас під лініями електропередачі, щоб запобігти обриву проводів під час негоди.

Безпосередньо в межах інвестиційної програми "ДТЕК Дніпровські електромережі" в 2024 році оновив понад 138 км електроліній та посилив 96 підстанцій, трансформаторних та розподільчих пунктів. Зокрема, проведено капремонт та переоснащення підстанції у Дніпрі, яка живить будинки та об’єкти критичної інфраструктури лівобережної частини міста, а для мінімізації аварійних відключень встановлено 35 сучасних реклоузерів на лініях. Загалом таким чином вдалося підвищити якість та надійність електропостачання для майже 120 тис. сімей Дніпропетровської області.

Енергетики також замінили старі лічильники на понад 70,8 тис. "розумних" у будинках клієнтів. Такі прилади автоматично передають покази і дають можливість економити 50% на споживанні електроенергії вночі завдяки її обліку окремо в денні та нічні години.

Як зазначили у компанії, на півдні області енергетики працюють у надскладних умовах бойових дій, насамперед зосереджучись на відновленні мереж, пошкоджених внаслідок обстрілів. Проте за можливості і з дозволу військових виконуються ремонти енергообладнання там, де це критично необхідно для забезпечення світлом жителів регіону.

"Навіть у воєнних умовах "ДТЕК Дніпровські електромережі" продовжує модернізувати, реконструювати старі та будувати нові енергооб’єкти. Усе, аби постачання електроенергії було якомога надійнішим. У 2024 році ми вклали майже 1,3 млрд грн у рамках ремонтної та інвестиційної програм", - поділився генеральний директор "ДТЕК Дніпровські електромережі" Андрій Терещук.